Bellerin-Inter, punto di partenza fondamentale: la strategia dei nerazzurri

L’Inter continua ad avere nel mirino Hector Bellerin, esterno dell’Arsenal: la strategia del club nerazzurro per il giocatore spagnolo.

STRATEGIA – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni, negli studi di “Sky Sport 24”, avere la volontà su Hector Bellerin è il punto di partenza fondamentale per essere più forti. La strategia dell’Inter è quella di andare avanti senza fretta. Infatti quando si cercano giocatori in prestito più si va avanti sul mercato e più le condizioni possono diventare favorevoli soprattutto come nel caso dell’esterno spagnolo, dove il club nerazzurro ha dalla sua la volontà del giocatore.

Fonte: Sky Sport 24 – Alessandro Sugoni