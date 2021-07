Nandez-Inter, vari discorsi col Cagliari: ai sardi interessano 2 nerazzurri

L’Inter è sulle tracce di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari: con il club rossoblù si potrebbe parlare di altri nomi.

RAPPORTI – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni negli studi di “Sky Sport 24”, l’Inter vede Nahitan Nandez come esterno destro, anche se nasce come interno di centrocampo. La valutazione è molto alta da parte del Cagliari, il club nerazzurro cerca giocatori in prestito. Si devono fare poi delle valutazioni sul fatto che le due società abbiano degli ottimi rapporti. Dalbert è appena passato praticamente ai sardi, anche se ieri ha giocato in amichevole contro il Lugano.

QUADRATURA – Radja Nainggolan non vede l’ora di fare ritorno ai rossoblù (si deve trovare però una quadratura sull’ingaggio, troppo alto per il Cagliari). Ci sono altri giocatori che potrebbero interessare al club sardo, come Lucien Agoume. Da vedere se in tutti questi discorsi si riuscirà a trovare una quadratura anche per Nandez, ma il casting è aperto e non si dovrebbe chiudere entro la prossima settimana.

Fonte: Sky Sport 24 – Alessandro Sugoni