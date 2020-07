Di Marzio: “Tonali, il Milan non molla e...

Di Marzio: “Tonali, il Milan non molla e richiama l’agente. Sanchez-Inter…”

Tonali resta un obiettivo dell’Inter, ma c’è sempre il Milan su di lui. Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha parlato sia della corsa al talento del Brescia sia di Sanchez, per il quale i nerazzurri hanno avuto un incontro con un emissario legato al Manchester United e vogliono usare una strategia (vedi articolo).

DERBY E OCCASIONE – Le notizie di Gianluca Di Marzio inizialmente si concentrano su un tentativo d’inserimento del Milan: «Sandro Tonali non è stato mollato. Era già un’idea di Paolo Maldini e Frédéric Massara, poi piaceva anche a Ralf Rangnick. Maldini e Massara hanno richiamato di nuovo l’entourage del giocatore, Beppe Bozzo, quindi il Milan c’è. L’Inter si è mossa prima, aveva l’accordo con il giocatore ma nessuno ha chiuso con il Brescia. È una partita ancora aperta e sembra essere un derby milanese. L’Inter oggi ha incontrato un emissario legato al Manchester United. Sta cercando di tenere Alexis Sanchez, che è uno dei migliori, fino al termine della stagione. Cerca un’intesa con il Manchester United per prolungare il prestito fino al termine dell’Europa League: si sta lavorando per cercare un’intesa e poi anche comprare il giocatore. La volontà dell’Inter è di tenerlo».