Kumbulla, l’Inter non molla. La Lazio fa valere il contatto diretto? – Sky

Kumbulla è conteso fra Inter e Lazio, che vorrebbero entrambe prendere il difensore classe 2000 del Verona. Gianluca Di Marzio, oltre ad aver parlato della voce riguardante Messi (vedi articolo), nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale” ha anche aggiornato sul giocatore albanese.

ANCORA IN BILICO? – Secondo Gianluca Di Marzio la corsa a oggi è apertissima: «Comunque Marash Kumbulla non è stato ancora comprato da nessuno. Vero che l’Inter non ha mollato, ma la Lazio ha avuto un appuntamento e si è incontrato col Verona. Vuole giocatori giovani che abbiano già assaggiato la Serie A o comunque i giri internazionali».