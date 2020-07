VIDEO – Udinese-Juventus 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Udinese-Juventus, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



TITOLO RINVIATO – Udinese-Juventus 2-1 nella trentacinquesima giornata di Serie A. La Juventus per una ventina di minuti accarezza lo scudetto numero trentasei, ma alla fine vince l’Udinese. Alla Dacia Arena esce fuori un risultato che cambia clamorosamente la corsa salvezza in Serie A. In avvio cross dalla sinistra e Danilo da Silva, nel tentativo di anticipare un avversario, di testa manda il pallone sul palo. Juventus graziata e che passa al 42’ con un gioiello di Matthijs de Ligt, che ai venticinque metri raccoglie un cross respinto, si porta avanti il pallone e col destro trova una gran conclusione per sbloccare il risultato. L’Udinese però non si arrende e pareggia al 52’, con gran cross di Ken Sema sul secondo palo per il colpo di testa in tuffo di Ilija Nestorovski. La Juventus prova a ritrovare il vantaggio e riavere lo scudetto in mano, ma per una volta non ci riesce. Anzi, al 91’ Seko Fofana con uno splendido contropiede in solitaria salta de Ligt e di sinistro piazza il pallone dell’incredibile 2-1. Per la Juventus festa rinviata (come minimo) a sabato, per l’Udinese la salvezza è ormai fatta. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.