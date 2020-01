Di Marzio: “Politano, il Milan lo vuole senza dare Kessie all’Inter! Ora…”

Politano al Milan senza Kessie all’Inter. Questa la volontà della società rossonera, raccontata da Gianluca Di Marzio nel corso di “Sky Calcio Show” dopo aver riferito novità importanti sul possibile triplo colpo nerazzurro (vedi articolo)

ALTRA SPONDA DEL NAVIGLIO? – Gianluca Di Marzio aggiorna la situazione relativa a un’eventuale operazione tra le due società meneghine: «Per Matteo Politano il problema è che il Milan non vuole dare in cambio Franck Kessie, non perché non vuole darlo all’Inter ma perché dovrebbe prendere un altro centrocampista. I rossoneri vorrebbero quindi prenderlo senza dare Kessie. Sarà una settimana importante anche da questo punto di vista. Sul giocatore c’è anche il Napoli, da capire se insisterà».