Bucciantini: “L’Inter sta cercando titolari sul mercato, ecco il motivo”

Condividi questo articolo

Bucciantini è stato ospite di “Sky Calcio Show”. Il giornalista e opinionista ha detto la sua sull’Inter tra partita contro l’Atalanta e prossime operazioni di mercato (QUI le ultime)

ANALISI TRA CAMPO E MERCATO – Di seguito l’intervento di Marco Bucciantini: «L’Inter è più una squadra da replicanti, cioè da avere titolari e riserve dello stesso valore. Però quello dei titolari, non comprando riserve. Infatti i nerazzurri stanno cercando titolari, per replicare quell’intensità. Poi ieri a un certo punto ci si è messa l’Atalanta nel mezzo fra l’Inter e gli attaccanti. Se non va dagli attaccanti piano piano si stancano anche gli attaccanti, arrivano anche loro stanchi e si giocava dalla parte dell’Atalanta. I bergamaschi ieri hanno tolto un centravanti e hanno cominciato a tirare in porta, hanno dei codici sempre nuovi di accesso al tiro».