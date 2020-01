Serie A, Udinese-Sassuolo 3-0: Gotti vince ancora e avvicina il Milan!

Udinese-Sassuolo, anticipo delle 12:30, finisce 3-0. Gli uomini di Gotti allontanano sempre più la zona retrocessione e si riportano a -1 dal Milan

TERZA VITTORIA DI FILA – Udinese-Sassuolo 3-0 alla Dacia Arena. Il match parte subito forte, friulani vicini al vantaggio con Kevin Lasagna e Stefano Okaka prima che i neroverdi colpiscano il palo con Traoré. Al quarto d’ora vantaggio dei padroni di casa: corner battuto corto da Rodrigo De Paul per Rolando Mandragora, cross al centro per Okaka che di testa colpisce la traversa prima della deviazione decisiva di Andrea Consigli. Nella ripresa raddoppio di Ken Sema, su assist di Seko Fofana. I bianconeri mettono anche la ciliegina sulla torta al 90′, con De Paul. Altro assist di Fofana, che in contropiede serve l’argentino bravo a incrociare sul secondo palo. Udinese a quota 24, a -1 dal Milan. Sassuolo di Roberto De Zerbi fermo a 19. Da segnalare la terza vittoria consecutiva per gli uomini di Luca Gotti, reduci dalle vittorie contro Cagliari e Lecce.