Di Marzio: «Dzeko non è in vendita! L’Inter gliel’ha ribadito più volte»

L’Inter, con l’arrivo di Romelu Lukaku, avrà un parco attaccanti ti primissimo livello. Gianluca Di Marzio intanto lancia la volontà dei nerazzurri su Edin Dzeko.

VOLONTA’ – Con l’arrivo di Lukaku e la preparazione dell’assalto a Dybala, l’Inter dovrà necessariamente vendere qualcuno. Gianluca Di Marzio, a Sky Sport Calciomercato L’Originale dice la sua su Edin Dzeko. «Dzeko non è sul mercato per l’Inter. La società l’ha rassicurato e per l’Inter Dzeko resta al 100%». Dunque, non sarà lui a salutare in caso di arrivo di Lukaku e Dybala. Chissà, magari Correa.

Fonte: Sky Sport