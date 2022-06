Pinamonti, Galliani farebbe follie ma il giocatore frena! Aspetta altro − SI

Pinamonti-Monza è una pista che si complica a causa della poca convinzione del giocatore dell’Inter. Galliani è, invece, un grande estimatore del classe 1999

ALTRE SOLUZIONI − Andrea Pinamonti al Monza? Al momento non si farà. Nonostante la grande passione di Adriano Galliani nei confronti del giocatore dell’Inter, la trattativa potrebbe non andare in porto. Lo riporta Alfredo Pedulla su Sportitalia mercato. Se Galliani avesse potuto già fare un primo colpo quello sarebbe stato proprio Pinamonti. L’AD brianzolo disposto anche a mettere sul piatto venti milioni di euro. L’ultima parola spetta però al giocatore. Pinamonti, ultimo anno in prestito all’Empoli, aspetta altre proposte: Torino e Fiorentina in primis.