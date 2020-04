Di Marzio: “Chiesa, la Juventus cerca solo scambi”. Speranza Inter?

Condividi questo articolo

Di Marzio tiene aperta la possibilità che l’Inter resti in corsa per Chiesa. L’esterno della Fiorentina, richiesto dalla Juventus, potrebbe andare in bianconero soltanto con degli scambi o un pagamento minimo. Queste le parole del giornalista nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

CHANCE INTER – Gianluca Di Marzio mette in bilico il futuro di Federico Chiesa: «Se è vero, come ha detto Rocco Commisso, che lui non vuole contropartite tecniche o vorrà una parte cash importante la Juventus vuole soltanto scambi. Pensare che Chiesa possa andare dalla Fiorentina alla Juventus in cambio di uno-due giocatori la vedo difficile. La Juve vorrebbe fare il suo calciomercato con solo scambio o esborso minimo di cash, pensare che possa andare via così mi sembra difficile».