Lautaro Martinez-Barcellona frenato dal Coronavirus: i dubbi dell’Inter

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez sarebbe quasi certamente andato al Barcellona, se non fosse scoppiata la crisi da Coronavirus. Lo riporta Gianluca Di Marzio, che nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport oltre alle voci su Chiesa (vedi articolo) si è espresso anche sull’argentino dell’Inter.

INTER, CAMBIO DI CONDIZIONI – Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio commenta la posizione di Lautaro Martinez. Per lui sul Barcellona c’è qualcosa di più di semplici voci: «Sono vere, nel senso che la trattativa c’è e dura da parecchio tempo. Prima del Coronavirus era anche destinata, secondo me, a concludersi non dico al 100% ma quasi positivamente, perché il Barcellona aveva la voglia anche di investire cash quasi tutta la cifra, poi inserendo anche delle contropartite tecniche. Adesso dopo il Coronavirus si è abbassata la cifra cash, si sta ancora discutendo di contropartite. Antonio Conte comunque non ha ancora dato l’OK né alla partenza di Lautaro Martinez né agli eventuali nomi previsti, tipo Nélson Semedo e Junior Firpo. Loro sono due esterni bravi, ma che ovviamente Conte dovrà decidere se vale la pena prendere per sacrificare un giocatore come Lautaro Martinez. Questo soprattutto se la differenza cash non è ancora abbastanza fra i due club».