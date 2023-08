Demiral, niente Inter nel suo futuro. Accordo per l’Arabia Saudita

Merih Demiral non vestirà la maglia dell’Inter. Il calciatore dell’Atalanta ha trovato l’accordo con un altro club, anche lui andrà in Arabia Saudita.

LONTANO – Trasferimento distante per Merih Demiral, niente Inter per il calciatore turco ex Juventus. L’Atalanta e il difensore hanno trovato l’accordo con l’Al-Ahli secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. Entro 24 ore verranno firmate tutte le carte, i nerazzurri non potranno fare affidamento su Demiral come sesto difensore per la fine del mercato.

fonte: Twitter Fabrizio Romano