De Vrij ma non solo: l’Inter chiude il doppio rinnovo di contratto

Condividi questo articolo

Photo 192013177

De Vrij è vicino al rinnovo di contratto con l’Inter, ma potrebbe non essere l’unico. Secondo quanto riporta Sportitalia sono due i giocatori su cui la società sta pensando a un prolungamento. Ecco di chi si tratta.

DOPPIA OPERAZIONE – L’Inter è pronta a blindare Stefan de Vrij. Da qualche tempo si discute per un rinnovo di contratto del difensore olandese, che dovrebbe essere formalizzato a breve. Nessun problema con Mino Raiola, che da poco è diventato l’agente dell’ex Lazio (arrivato a parametro zero nel 2018). De Vrij è in scadenza al 30 giugno 2023, stesso contratto per quanto riguarda Alessandro Bastoni. Anche per l’altro centrale è in arrivo il rinnovo: pure qui tutto in dirittura d’arrivo con Tullio Tinti, che ne cura gli interessi. A breve, quindi, l’Inter dovrebbe annunciare il prolungamento di due dei tre difensori titolari, con Milan Skriniar che oggi ha manifestato la volontà di restare (vedi articolo).

Fonte: Sportitalia