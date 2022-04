De Vrij, futuro incerto? Intanto con l’Inter tratta il rinnovo di contratto

De Vrij da qualche settimana è uno degli indiziati numero uno come sicuro partente al termine della stagione. Secondo quanto riportato da TuttoSport, però, l’olandese intanto tratta comunque con l’Inter il rinnovo di contratto.

VERSO IL RINNOVO – Stefan de Vrij sicuro partente in estate? Non è poi così scontato. Aprile, indipendentemente dagli obiettivi stagionali, è il mese del mercato e dei programmi in vista della prossima stagione. Questo vale per le società e i dirigenti, ma anche i giocatori che giustamente faranno le loro valutazioni. Difficile sapere oggi se il difensore olandese resterà o andrà via dall’Inter, anche perché grosse offerte dall’estero, per adesso, non sono arrivate. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, però, de Vrij ha un contratto in scadenza nel 2023 e ha iniziato a lavorare per il rinnovo di contratto con l’Inter. Presto, dunque, ci sarà un incontro in sede con l’agente del calciatore che servirà a chiarire definitivamente la questione.

Fonte: TuttoSport – S.P.

