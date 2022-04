Inzaghi pensa a Bologna-Inter: speranza Vidal. Un rientro sicuro – CdS

Inzaghi vuole proseguire con il filotto di vittorie anche mercoledì, quando si giocherà il recupero (finalmente) Bologna-Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, due giocatori verso il recupero.

VERSO IL RECUPERO – Simone Inzaghi fissa gli obiettivi: campionato e Coppa Italia. Tutto è alla portata ma dipenderà da lui e dalla squadra, in netta ripresa e sempre in crescita partita dopo partita. Per farcela, l’Inter dovrà proseguire il suo filotto anche mercoledì nel recupero contro il Bologna. La speranza è che, al Dall’Ara, torni a disposizione Arturo Vidal, alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata nel derby. Mentre non ci dovrebbero essere dubbi sulla presenza di Felipe Caicedo, ieri out per una sindrome gastrointestinale.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

