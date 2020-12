De Paul avvisa l’Inter: “Andrò via dall’Udinese per...

De Paul avvisa l’Inter: “Andrò via dall’Udinese per giocare in Champions”

De Paul – centrocampista dell’Udinese -, intervistato da “Sky Sport”, preannuncia il suo addio al Friuli appena arriverà l’occasione giusta. E non è detto che sia a gennaio. L’Inter è in corsa ma non è l’unica interessata

OBIETTIVO CHIAMPIONS – Il pezzo pregiato del mercato di gennaio è Rodrigo De Paul, che sembra avere le idee chiare: «Udine è una città bellissima. Mi ha accolto molto bene e mi ha permesso di realizzare il sogno di andare in Nazionale. Ho ricevuto tanto sia dalla città sia dal club. Mi mancherà quando la lascerò. Voglio sempre di più. La sensazione che si prova quando si affronta un quarto o una semifinale di UEFA Champions League dev’essere pazzesca. Sono certo che li giocherò prima o poi. Se uno lavora bene, riesce a raggiungere i propri obiettivi. Voglio arrivare preparato a quel momento. Non voglio forzare nulla. Andrò via da Udine al momento giusto». De Paul fissa il suo prossimo obiettivo, che l’Inter e le altre squadre interessate dovranno garantirgli. Dopo aver convinto l’Udinese a cederlo.