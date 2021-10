R. De Boer: «Onana in forma, me lo dice Heitinga. Ma non lo utilizzano»

Ronald de Boer, ex difensore dell’Ajax, ha parlato di Andre Onana, portiere dei Lancieri nel mirino dell’Inter: le sue dichiarazioni.

SITUAZIONE – Queste le parole al programma domenicale Rondo di Ziggo Sport da parte di Ronald de Boer, ex difensore dell’Ajax, su Andre Onana, portiere dei Lancieri nel mirino dell’Inter. «Ho parlato con John Heitinga (allenatore dell’Under 23, ndr). John ha detto che è incredibilmente in forma e funge da esempio, ad esempio indossando la sacca con le palle. Non si sente male per niente, ha un aspetto molto positivo. Ma capisco che la porta del primo è chiusa per il momento. Per il momento non è intenzione dell’Ajax utilizzarlo. Ma questo potrebbe cambiare».

Fonte: Voetbalzone.nl – Chris Mejier