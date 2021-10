Brozovic, futuro non all’Inter ma al Milan? La situazione

Marcelo Brozovic ancora a Milano, non all’Inter, ma al Milan? Il punto sull’indiscrezione che riguarda il croato: la situazione.

INDISCREZIONE – Marcelo Brozovic è in scadenza di contratto con l’Inter a giugno 2022, dunque in caso di mancata nuova firma con il club nerazzurro il croato cambierebbe squadra la prossima stagione. Stando ad alcune recenti indiscrezioni, la nuova maglia del centrocampista potrebbe avere i colori rossoneri. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, finora il Milan non avrebbe effettuato mosse per il giocatore.

Fonte: MundoDeportivo.com