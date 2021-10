Romano: «Belotti svincolato? Inter e Zenit interessati a luglio, gara aperta»

Andrea Belotti potrebbe andar via svincolato dal Torino la prossima estate: interessati all’attaccante Inter e Zenit il luglio scorso.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano sul futuro di Andrea Belotti, attaccante del Torino. “Andrea Belotti ha la possibilità di lasciare il Torino svincolato la prossima estate, per come stanno le cose ora. È in scadenza a giugno 2022 e non ha ancora accettato l’ultima proposta del Torino di prolungare l’accordo in corso. Zenit e Inter erano interessati lo scorso luglio, sarà una gara aperta“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano