Dalbert in uscita dall’Inter, l’assist arriva da Rogerio: la situazione – SI

Dalbert in uscita dall'Inter, l'assist arriva da Rogerio: la situazione

Dalbert Henrique Valencia-Inter

Dalbert a breve non dovrebbe più essere un calciatore dell’Inter, che lavora alla sua cessione. Come riportato da “Sportitalia”, Rogerio gli sta per aprire una nuova pista

TRATTATIVA (COL)LEGATA – L’Inter ha posto le basi per una trattativa con il Sassuolo che coinvolge Dalbert, appena rientrato dal prestito alla Fiorentina. Se partisse il classe ’98 brasiliano Rogerio in direzione Newcastle, il connazionale classe ’93 sarebbe il sostituto in maglia neroverde. Dalbert è in uscita dall’Inter e a questo punto torna possibile la sua permanenza in Serie A.