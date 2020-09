D’Ambrosio: “Barella una certezza nell’Italia come nell’Inter! Io ho gestito”

Condividi questo articolo

Danilo D’Ambrosio Italia

D’Ambrosio ha giocato titolare Olanda-Italia, partita di UEFA Nations League che gli Azzurri hanno vinto 0-1 grazie a un gran gol di Barella (vedi articolo). Il difensore dell’Inter, parlando a Rai Sport al termine del match di Amsterdam, ha elogiato il suo compagno anche di club e analizzato la sua prestazione.

AVANTI COSÌ – Danilo D’Ambrosio commenta Olanda-Italia: «Non abbiamo concesso tutti questi pericoli perché abbiamo giocato bene di squadra. Abbiamo fatto un ottimo pressing e un ottimo possesso palla: potevamo chiuderla prima, però è la squadra che rende le partite facili o difficili. Quando incontri una grande squadra come l’Olanda, che davanti ha tanta qualità, devi alzare l’asticella e l’attenzione: è quello che abbiamo fatto noi stasera».

I SINGOLI – D’Ambrosio elogia i protagonisti di stasera: «Nicolò Barella ormai è una certezza anche nell’Inter. Io lo sto seguendo ormai da due anni, so che potenzialità ha: anche se è giovane ha grande personalità, sa gestire i momenti della partita e non è nessuna sorpresa. Manuel Locatelli è all’esordio, mi ha stupito per il palleggio, per la personalità e per la gestione anche della palla, quindi il mister ha fatto bene a puntare su di lui. Giorgio Chiellini ha dimostrato di avere delle qualità morali da grande giocatore quale è, è normale che per l’Italia sia un punto di riferimento: speriamo che giochi ancora per molti anni. La mia prestazione? Ho preso un’ammonizione secondo me un po’ eccessiva, sono stato bravo a gestirla per tutta la partita».