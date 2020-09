Borja Valero, in dirittura d’arrivo la squadra dopo l’Inter: tutto rispettato

Borja Valero ha concluso la sua esperienza triennale all’Inter lo scorso 31 agosto, con la scadenza del contratto. Ora per lui è arrivato il tempo di trovare una nuova squadra, e sarà un ritorno: Gianluca Di Marzio, dopo aver parlato di Lautaro Martinez (vedi articolo), si è soffermato sullo spagnolo durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

PARTE SECONDA – Quello che voleva lo spagnolo, secondo Gianluca Di Marzio, si sta realizzando: «Borja Valero può davvero tornare alla Fiorentina. C’è una trattativa in corso e il suo sogno si può realizzare. Ha messo in cima a tutte le prospettive e le telefonate che ha avuto, da Genoa e Verona, per tornare alla Fiorentina che sta cercando di prenderlo. Deve fare un’uscita in quel reparto, arriva Giacomo Bonaventura ma può anche esserci il grande ritorno».