Dalbert al Cagliari in chiusura: l’Inter riesce a piazzarlo! – SI

Dalbert in prestito al Cagliari è ormai ai dettagli e il giocatore è pronto a lasciare l’Inter. A riportarlo è il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà.

AFFARE IN DIRITTURA – Dalbert, dopo il prestito poco fortunato al Rennes, sta per lasciare di nuovo l’Inter trasferendosi al Cagliari, sempre a titolo temporaneo. Secondo Alfredo Pedullà, l’affare è in dirittura d’arrivo proprio in queste ore, con il terzino brasiliano pronto a volare in Sardegna. Nella giornata di ieri, il Direttore Sportivo del Cagliari Stefano Capozucca aveva smentito l’operazione (vedi dichiarazioni) che invece è in fase di chiusura. Dalbert aveva ricevuto offerte anche dalla Russia e dalla Turchia, senza però mai aprire realmente alla possibilità di trasferimento.