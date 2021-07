FOTO – Perisic torna in campo per un evento benefico e si dà… al tennis

Perisic ha partecipato all’evento benefico organizzato dal tennista Marin Cilic e ha cambiato sport per una giornata. Su Instagram, l’esterno croato ha raccontato le proprie sensazioni dopo l’incontro.

TENNIS – Le stelle dello sport croato si sono ritrovare per la seconda edizione dell’evento benefico “Game Set Croazia” organizzato dalla Marin Cilic Foundation. Lo scopo era raccogliere fondi per i bambini di Petrinja e della zona colpita dal terremoto del 29 dicembre 2020, che ha causato ingenti danni e vittime. Ivan Perisic ha preso parte all’evento e sul proprio profilo Instagram ha espresso il suo orgoglio per la nobile causa: «È un vero piacere far parte di un evento umanitario, ma quando si tratta di un torneo di tennis di doppio con alcuni dei migliori atleti croati, il piacere è ancora più grande! Grazie a Marin Cilic per l’invito e a tutte le persone di Petrinja che sono venute a salutarci e a sostenerci!». Hanno partecipato all’incontro anche altri volti noti del calcio, tra cui Luka Modric, Mario Mandzukic e la vecchia conoscenza nerazzurra Mateo Kovacic. Di seguito il post dal profilo ufficiale di Perisic.

