Carboni: «Ho iniziato come attaccante, ma ora mi trovo bene come quinto»

Carboni, giovane esterno italo-argentino che sta prendendo parte al ritiro dell’Inter di Inzaghi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Inter TV”.

RUOLO – Franco Carboni è arrivato all’Inter dal Catania nel 2020 e ora è tra i Primavera aggregati al gruppo di Simone Inzaghi nel ritiro di Appiano Gentile. Queste le dichiarazioni in cui il classe 2003 analizza la propria posizione in campo: «Ho iniziato come attaccante. Nella scorsa stagione ho iniziato in attacco, poi ho cominciato a giocare come quinto. È un ruolo che mi è subito piaciuto molto. Nell’Under-18 con Cristian Chivu, che gioca con la difesa a quattro, ho fatto anche il terzino. Ora in ritiro sto facendo il quinto a sinistra, un ruolo che mi piace molto». Carboni è un figlio d’arte, suo padre è infatti Ezequiel Carboni, ex centrocampista del Catania.