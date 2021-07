Capozucca (DS Cagliari): «Prendere Dalbert? No! Nainggolan problema Inter»

Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato all’uscita dalla location che ha ospitato i calendari della nuova Serie A (vedi articolo). Smentita secca su Dalbert, dopo le voci di questi giorni (vedi articolo), mentre rinvia Nainggolan all’Inter.

VARIE OPERAZIONI – Nel corso del pomeriggio Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato soprattutto della situazione di Radja Nainggolan (vedi articolo). Ora è anche il direttore sportivo rossoblù, Stefano Capozucca, a esprimersi sul belga: «È dell’Inter, non è un problema del Cagliari. In questo momento è un problema dell’Inter, anzi un loro giocatore più che un problema. Nahitan Nandez? Siamo contenti di averlo con noi. Possibile Dalbert Henrique? No, assolutamente!»