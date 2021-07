Dalbert, anche il Trabzonspor sulle sue tracce. Gravillon vola in Francia – CdS

Dalbert, non solo Cska Mosca, il terzino secondo il “Corriere dello Sport” ha ricevuto un’offerta anche dal Trabzonspor. Gravillon atteso in Francia, giocherà al Reims.

DALLA TURCHIA – Dalbert, il Cska Mosca è stato uno dei club che ha mostrato più interesse per il terzino brasiliano, ma non è il solo. Secondo il quotidiano romano il calciatore è richiesto anche in Turchia, precisamente dal Trabzonspor, la nuova squadra di Gervinho.

IN FRANCIA – Altra cessione in arrivo, e nuova esperienza per Gravillon. Il difensore francese andrà ancora una volta in prestito, al Reims, questa volta con obbligo di riscatto fissato a 3,5.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.