Inter-Socios alla stretta finale: il nuovo sponsor offre 20 milioni – CdS

L’Inter sembrerebbe aver trovato lo sponsor che presto sostituirà Pirelli: Socios.com, un app interamente dedicata ai tifosi. Secondo il “Corriere dello Sport” l’offerta dovrebbe arrivare intorno ai 20 milioni.

NUOVO SPONSOR – Inter, stretta finale per Socios.com, un app interamente dedicata ai tifosi che consente di essere più vicini ala squadra influendo determinate decisioni. Come? Acquistando alcuni “Fan Tokens“, cioè degli strumenti che permettono di partecipare, limitatamente, su argomenti legati al club. Il costo di ogni Fan Tokens è determinato dalla richiesta. Di recente lo sponsor ha firmato nuovi accordi con diversi club, tra questi anche in NBA con un accordo firmato con i Boston Celtics. Da tempo lo sponsor tratta con l’Inter e, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, l’offerta oggi è di circa 20 milioni compresi i bonus.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

