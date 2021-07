Inter, l’importanza degli esterni: Bellerin o Zappacosta. Resta Perisic? – TS

Inzaghi durante la presentazione di inizio stagione ha spiegato l’importanza degli esterni. Dal mercato però la situazione è ancora ferma considerando la permanenza di Perisic e non solo.

LE FASCE – Inter, Inzaghi in conferenza stampa ha spiegato che la squadra dovrà essere rinforzata soprattutto sulle fasce. Per quanto riguarda quella sinistra, è tornato Federico Dimarco, ma soprattutto è in organico ancora Ivan Perisic, con un anno di contratto a 5 milioni, senza il suo secondo “TuttoSport” sarà difficile arrivare a un altro esterno. A destra invece i nomi sono sempre gli stessi, in Olanda spingono per il nome di Dumfries ma i calciatore costa 20 milioni, fuori dalla portata dell’Inter. Restano sempre in vantaggio Bellerin e Zappacosta.

Fonte: TuttoSport

