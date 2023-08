Correa una continua delusione, l’Inter ha le idee chiare sul mercato – SI

Il futuro di Joaquin Correa è sempre più in bilico all’Inter. I nerazzurri hanno abbandonato la pista Folarin Balogun, ma la volontà della dirigenza è chiara.

IDEE CHIARE – Joaquin Correa non ha convinto neanche in questo pre-campionato, nonostante il gol realizzato nell’ultima amichevole contro il Salisburgo, l’argentino fin qui ha deluso ogni aspettativa. Per questo motivo, alla luce di un mercato fatto di poche alternative in attacco, la dirigenza nerazzurra secondo quanto riportato da Sportitalia, vuole mettere a disposizione di Simone Inzaghi ben due attaccanti, trovando una sistemazione in uscita per l’argentino.