Correa all’Inter andrebbe oggi, ma non c’è trattativa. Pausa di riflessione – SI

Secondo Pedullà è più Correa a voler spingere per l’Inter che il contrario. Il giornalista, nel suo spazio social su Sportitalia, ritiene che non ci sia una trattativa con la Lazio e che i nerazzurri si siano presi una pausa.

MOMENTO DI STOP – Alfredo Pedullà riepiloga la situazione e allontana il Tucu: «Joaquin Correa l’avevano detta definita, ma non è così. È un profilo che piace a Simone Inzaghi, ma non è definita altrimenti l’avrebbe annunciato. L’Inter si è concessa una pausa di riflessione, Correa va inserito in una lista. Lui prenderebbe il primo aereo per andare a Milano, ma al momento non c’è una trattativa e non è una cosa definita».