Dumfries: «Inter sogno che si realizza! Al PSV dico sempre grazie»

Dumfries ha salutato il PSV, in un’intervista ai canali ufficiali del club olandese mandata in onda da ESPN NL. Il nuovo difensore dell’Inter è contento della nuova sfida che trova.

NON DIMENTICA IL PASSATO – Denzel Dumfries è grato al PSV Eindhoven per avergli dato la possibilità di andare all’Inter: «Il PSV Eindhoven è un club di famiglia, mi è entrato nel cuore e voglio dire grazie. Sono stato accolto benissimo qui e mi hanno accolto in maniera fantastica. L’unico rammarico è che non abbiamo vinto alcun titolo, pur essendoci andati molto vicini. Questa è una cosa che mi dispiace, perché ero venuto per vincere trofei e non ci sono riuscito. Ma questi ultimi tre anni li ricorderò sempre con piacere, anche per le persone che ho conosciuto. Andare all’Inter è un sogno che diventa realtà. Lo stadio? Un’atmosfera bellissima, sarà meglio di giocare al Camp Nou e a Wembley».