Zapata in pressing sull’Atalanta! Dal giocatore un aiuto per l’Inter – SI

Zapata è l’obiettivo principale dell’Inter per l’attacco. Sportitalia fa sapere come, nella giornata di ieri, il giocatore ha spinto per ottenere l’OK dell’Atalanta. Al momento i bergamaschi non cedono, ma l’augurio è che cambino idea.

VOLONTÀ CHIARA – Per Duvan Zapata all’Inter scende in campo direttamente il calciatore. L’attaccante, come fa sapere il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, ieri ha fatto sapere all’Atalanta che l’opportunità di trasferirsi all’Inter è una chance che vorrebbe cogliere. Per il momento i bergamaschi fanno ancora muro, ma la richiesta del giocatore è un qualcosa da tenere in considerazione. L’offerta per prendere Zapata resta sempre di trenta milioni di euro, più ulteriori cinque di bonus. Il colombiano è, di gran lunga, il nome prioritario che la dirigenza vuole inserire in attacco dopo Edin Dzeko, dopo aver ceduto Romelu Lukaku. Per Zapata si attendono ulteriori aggiornamenti.