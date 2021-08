Weghorst nuovo nome per l’Inter! A sorpresa valutato il bomber del Wolfsburg – Sky

Weghorst, centravanti del Wolfsburg, entra fra gli obiettivi dell’Inter. Gianluca Di Marzio, alla ripresa della trasmissione “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha subito aggiornamenti di spessore su come può essere completata la rosa.

IN DISCUSSIONE – Così Gianluca Di Marzio: «Non c’è soltanto Duvan Zapata e non c’è soltanto Joaquin Correa nella lista del secondo attaccante. A sorpresa c’è anche un attaccante del Wolfsburg: si chiama Wout Weghorst, attaccante molto alto. Ventinove anni, un metro e novanta e segna tanto. Quest’anno una partita un gol, contro il Bochum, ma l’anno scorso venticinque gol comprese tutte le competizioni. È un’idea che l’Inter sta cercando di valutare, capendo la fattibilità. Cifre fra quindici e venti milioni di euro per Weghorst, questo gigante che sta facendo molto bene in Germania».