Corrado (pres. Pisa): «Salcedo? Ragioniamo solo su chi può restare!»

Nella giornata di ieri si è parlato di Pisa interessato a Salcedo, attaccante classe 2001 che non sta trovando spazio nemmeno in queste prime amichevoli con l’Inter (vedi articolo). Il presidente dei toscani Corrado, intervistato da Stop&Goal, conferma solo in parte.

PROMOSSO A METÀ – Eddie Salcedo può lasciare l’Inter per il Pisa. Il presidente dei toscani, Giuseppe Corrado, frena: «È un talento importante che ha prospettive di crescita che normalmente a noi interessano, però è di un’altra società, ragioniamo su giocatori che se sono al Pisa in prestito possono restarci. È un prospetto che ci può interessare, è di grande talento, può dare tanto alla sua squadra».

Fonte: stopandgoal.com – Matteo Esposito