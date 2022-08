Salcedo può lasciare l’Inter ma non il nerazzurro: nuova richiesta

Salcedo è tornato all’Inter dopo l’infruttuoso prestito allo Spezia, ma non sta giocando nemmeno le amichevoli ed è destinato altrove. Sport Mediaset parla di una nuova squadra.

LA NOVITÀ – Per Eddie Salcedo c’è la possibilità di giocare con la maglia nerazzurra nella nuova stagione, anche se non con quella dell’Inter. Da Sport Mediaset si fa il nome del Pisa come formazione interessata all’attaccante classe 2001, in uscita in prestito. Lorenzo Lucca è ormai un nuovo giocatore dell’Ajax, in prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto fissato a ulteriori dieci, e i toscani cercano un’altra punta. Potrebbe essere proprio Salcedo il prescelto.