Di Chiara: «Sanchez un peso per l’Inter. Sarà un vantaggio liberarsene»

Alberto Di Chiara, in collegamento su Sportitalia mercato, si è espresso su Sanchez. Il cileno sta per lasciare l’Inter. Ottima notizia, a detta sua, per il mercato nerazzurro

UN PESO − Per Di Chiara, l’Inter scaricando Sanchez potrà avere più margini di manovra sul mercato: «Alexis Sanchez? L’Inter doveva liberarsi di un peso economico. A livello tecnico per le cifre spese forse è stato un po’ sopravvalutato. Adesso l’Inter può affrontare meglio il mercato anche se non può fare cose sbalorditive. È un vantaggio liberarsene per l’Inter, bravo Marotta a muoversi sempre bene».