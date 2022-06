Cordaz col rinnovo avvia gli annunci sui portieri in casa Inter: attesa sugli altri

Cordaz negli scorsi giorni ha rinnovato il suo contratto con l’Inter per un’altra stagione (vedi articolo). Sarà ancora il terzo portiere, in un quadro che però dovrà necessariamente avere due modifiche a breve.

PERMANENZA COSA FATTA – Giovedì pomeriggio Alex Cordaz si è presentato in sede all’Inter e ha firmato il rinnovo di contratto che sarebbe scaduto giovedì prossimo. Manca ancora l’ufficialità, ma lo ha confermato lo stesso portiere all’uscita dall’incontro. Prodotto del settore giovanile nerazzurro, vanta una presenza in Coppa Italia contro la Juventus nel febbraio del 2004. Non ha invece giocato nemmeno un minuto nell’ultima stagione, tornato un anno fa dal Crotone. Cordaz sarà ancora il terzo portiere, ma cambia il quadro generale: con lui ci saranno Samir Handanovic e André Onana. Per il primo da annunciare a sua volta il rinnovo, per il secondo soltanto l’arrivo a parametro zero. Mentre per Ionut Andrei Radu sarà cessione (vedi articolo). Cordaz, Handanovic, Onana, Radu: quattro ufficialità che saranno sistemate nei prossimi giorni.