Lukaku-Inter, per il ritorno ci siamo! Ultimi giorni prima dell’annuncio – Sky

Lukaku tornerà all’Inter, dubbi ormai non ce ne sono più da inizio settimana. Quello che spunta stasera, da Sky Sport, è che si parla di giorni per l’annuncio ufficiale. Rispettate quindi le tempistiche del 30 giugno, come aveva fatto capire Marotta.

TUTTO CHIUSO – Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter è cosa fatta. Per quanto riguarda l’attaccante, spiega Manuele Baiocchini, si stanno definendo le tempistiche: «L’annuncio del ritorno di Lukaku? Sarà la prossima settimana, probabilmente. Bisogna aspettare un pochino, però l’affare è fatto sia con il Chelsea sia con il giocatore. Si aspetta solamente l’arrivo per le visite mediche e la presentazione: sarà certamente il colpo, assieme a Paul Pogba, per il calciomercato italiano».