Colpani continua a stupire! Inter interessata, ma non è l’unica

Colpani continua a stupire il Monza, l’ultima straordinaria prestazione è quella messa in mostra domenica contro l’Udinese, dove il centrocampista ha messo a segno il suo quarto gol. Da tempo l’Inter è nelle sue tracce, ma Fabrizio Romano fa il punto della situazione, anche riguardo un altro club interessato.

DUE CLUB LO VOGLIONO – Il nome di Andrea Colpani lo sentiremo ancora per parecchio tempo, soprattutto in questa stagione, quella della definitiva consacrazione con la maglia del Monza. In questa stagione in Serie A il talento brianzolo sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, due club lo tengono d’occhio: chiaramente l’Inter, ma anche la Juventus. I due club sono già informati sul ragazzo, ma da qui a prenderlo ce ne vuole di strada. Il Monza, che non ha particolari esigenze, non farà sconti per cedere quello che ad oggi rappresenta il suo pezzo più pregiato. Le dirigenze di Inter e Juventus seguono con attenzione, ma non sarà facile strappare via Colpani dal Monza, dove resterà almeno fino al termine della stagione.

Fonte: SOS Fanta – Fabrizio Romano