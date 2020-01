Chong a zero, l’Inter ci pensa! Juventus sfidata, commissioni alte: le ultime

Chong è in partenza dal Manchester United a parametro zero . Il calciatore è finito nel mirino di Inter e Juventus, club che monitorano la situazione del forte centrocampista. Di seguito le ultime novità riportate da Gianluigi Longari su “Sportitalia”

TALENTO DA SEGUIRE – Tahith Chong a parametro zero rischia di essere una situazione da non lasciarsi sfuggire per i top club internazionali. Inter e Juventus restano alla finestra e sono pronte all’ennesima sfida sul mercato. L’agente del centrocampista è lo stesso di Amrabat: i nerazzurri, nell’incontro avvenuto negli ultimi giorni, hanno appreso costi e condizioni. Commissioni e ingaggio alti, come sempre per i calciatori a parametro zero, ma la dirigenza valuterà nelle prossime settimane.