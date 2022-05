Chirico: «Dybala, Inter favorita ma si trasferirà all’Arsenal in un caso»

Marcello Chirico, giornalista di fede bianconera, ha parlato del futuro di Paulo Dybala, attaccante argentino accostato all’Inter.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Marcello Chirico sul futuro di Paulo Dybala, attaccante in scadenza di contratto con la Juventus. “Dybala: per il dopo-Juve, Inter sempre favorita, ma se Arsenal si qualificherà per la prossima Champions, il giocatore si trasferirà dai gunners“.

Fonte: Twitter Marcello Chirico