VIDEO – Inzaghi: «Gli obiettivi l’8 luglio erano diversi. Poi con questa Inter…»

Inzaghi è soddisfatto per i successi stagionali con l’Inter ma non dimentica le premesse. L’allenatore nerazzurro, al termine di Juventus-Inter in Finale di Coppa Italia, si toglie un altro sassolino dalla scarpa. Di seguito le dichiarazioni di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport

OBIETTIVI DICHIARATI – La vittoria della Coppa Italia a Roma è il secondo trofeo stagionale vinto da Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Dopo la Supercoppa Italiana a Milano, il tecnico piacentino cala il bis contro la Juventus, che chiuderà la sua stagione con zero titoli. A differenza dell’Inter, che è già a due. Ed è lo stesso Inzaghi a ribadire, a più riprese, che le premesse in casa Inter erano ben diverse in estate. Con uno Scudetto ancora in palio ma al momento più vicino al Milan, la prima stagione nerazzurra di Inzaghi può definirsi già ampiamente sufficiente?

