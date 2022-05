Colidio nuovo eroe in Argentina: «Tornare all’Inter? Sì, ma ora il Tigre»

Colidio, a sorpresa, è diventato un eroe in Argentina: nella notte italiana fra mercoledì e giovedì ha segnato il gol che ha eliminato il River Plate dalla Copa de la Liga Profesional. Intervistato da Olé l’attaccante, in prestito dall’Inter al Tigre, parla anche della sua situazione contrattuale.

IL RILANCIO – Facundo Colidio in Europa ha fatto poco e niente, ma tornato in Argentina ha ripreso a segnare. L’attaccante classe 2000, in prestito al Tigre, ha realizzato “solo” due gol in quattordici presenze nel 2022. L’ultimo, però, ha permesso ai suoi di battere il River Plate al Monumental e qualificarsi alla semifinale di Copa de la Liga Profesional, contro l’Argentinos Juniors (domenica alle 21 ora italiana). Sul futuro non si sbilancia: «Tornare all’Inter? Sì, però oggi sinceramente la mia testa è al Tigre. Sono qui pensando unicamente a questo club e non do peso a cosa potrà succedere più avanti. Il nostro sogno è essere campioni, sappiamo di esserci vicini perché manca poco. Ora siamo qui e ci proviamo».

RISCATTO VOLUTO – Colidio era sicuro di poter fare bene al Tigre: «Mi aspettavo questo presente, sinceramente. Il giorno che sono arrivato mi sono reso conto della qualità dei giocatori e del gruppo umano che c’è qui. Pensiamo sempre positivo, per raggiungere il livello più alto e lontano possibile. Lo stiamo dimostrando. Adesso pensiamo all’Argentinos Juniors, è la prossima finale che ci tocca e daremo di tutto per vincere».

Fonte: ole.com.ar – Favio Verona