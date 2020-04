Chiesa nel mirino: Conte vuole un super tridente per l’Inter – SM

Federico Chiesa è sempre nel mirino dell’Inter per il prossimo mercato. Antonio Conte lo vuole per comporre un tridente con Lautaro Martinez e Lukaku, le ipotesi di offerta per convincere la Fiorentina

Secondo “Sport Mediaset XXL” Antonio Conte ha individuato in Federico Chiesa il grande obiettivo di mercato per la prossima stagione e sarebbe disposto a cambiare modulo abbandonando il 3-5-2 che ha caratterizzato questa stagione. Il tecnico dell’Inter vuole infatti l’attaccante della Fiorentina per comporre un tridente con Lautaro Martinez e Lukaku. Per convincere la Fiorentina, che a sua volta vorrebbe trattenere il suo gioiello e vorrebbe fargli firmare un ricco rinnovo di contratto, potrebbe essere messa sul piatto un’offerta con i cartellini di Dalbert e Nainggolan più 20 milioni di euro.