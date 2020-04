Graziani: “Chiesa-Inter? E’ l’uomo giusto per tante squadre”

Ciccio Graziani, in collegamento come ogni domenica per “Sport Mediaset XXL”, ha parlato di alcuni temi di attualità e di una ipotesi di mercato che solletica l’Inter

IL CONTAGIO – Graziani rivolge un appello “colorito”, come suo stile, a quelle persone che ancora non rispettano le ordinanze contro il contagio: «Non basta prenderli a schiaffi, bisognerebbe tirargli le orecchie. State a casa, fatelo per voi, per la salute vostra e di quelli che devono uscire per esigenze concrete. E’ l’unica cosa per sconfiggere questo maledetto virus».

LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ – Si parla tanto di quando si potrà riprendere le attività sportive: «Sarebbe già una cosa ottima far rientrare i calciatori stranieri, visto che poi dovranno fare una quarantena. Io credo che il 13 aprile se lo possono scordare, penso che già parlare di primi di maggio sarebbe appropriato».

INTER E CHIESA – Si parla infine di mercato e di Federico Chiesa, che l’Inter vorrebbe per comporre un tridente insieme a Lautaro Martinez e Lukaku: «Chiesa è l’uomo giusto per tanti club. E’ un ragazzo con grandi potenzialità e in un tridente è l’ideale per tante squadre».