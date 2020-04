Fiorentina, tre giocatori guariti dal Coronavirus: il comunicato

Dalla Fiorentina arriva un’ottima notizia nella lotta al Coronavirus. I tre giocatori che la società aveva segnalato come positivi, ossia Cutrone, Pezzella e Vlahovic, sono tutti guariti. Di seguito il comunicato ufficiale, da ricordare che il presidente Commisso aveva annunciato dodici casi complessivi nella società (vedi articolo).

RIPRESA – “La Fiorentina ha il piacere di comunicare che in seguito agli esami e test clinici effettuati in questi ultimi giorni, i giocatori Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic sono risultati negativi al Coronavirus. Ringraziamo ancora una volta medici, infermieri e strutture ospedaliere che continuano a prestare la propria assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno in un momento così critico e delicato per il Paese e il mondo intero.

La Fiorentina è al fianco della Fondazione Careggi e della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus con la raccolta fondi Forza e Cuore che ha superato quota 760.000€ e grazie alla quale è stato possibile acquistare materiali e strumenti di prima necessità per combattere questa terribile epidemia”.

Fonte: ViolaChannel.tv