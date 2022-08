Il Chelsea vira su Fofana con una carta che l’Inter conosce. Niente Skriniar

Il Chelsea è molto vicino a chiudere il trasferimento di Fofana del Leicester. A questo punto, Skriniar si allontanerebbe definitivamente dall’orbita Blues. La carta un giocatore già proposto all’Inter

SCELTA − Il Chelsea ha deciso: sarà Fofana del Leicester il prossimo rinforzo in difesa dei Blues. Lo riporta il tabloid britannico ‘The Sun‘. Tra Blues e Foxes manca ancora l’accordo definitivo ma i londinesi avrebbero trovato la quadra giusta per acquistare il difensore francese. L’offerta sarà di 45 milioni di sterline più il cartellino di Loftus-Cheek. Giocatore proposto anche all’Inter durante la fase iniziale di mercato. Se l’affare dovesse andare in porto, allora niente Milan Skriniar per il Chelsea. L’unica pretendente diventerebbe il PSG.