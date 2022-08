Visnadi: «L’Inter non è indebitata! Il passaggio tecnico è sulla proprietà»

Visnadi, in collegamento con Radio Sportiva, ha risposto a un ascoltatore che segnalava delle difficoltà economiche per l’Inter. Il giornalista ci ha tenuto a precisare come, in realtà, i problemi veri siano di Suning e non del club.



DISTINZIONE NECESSARIA – Il giornalista Gianni Visnadi puntualizza come il vero problema a livello economico sia di Suning: «L’Inter non è indebitata. L’Inter chiude ogni stagione con un saldo passivo di circa cento milioni, poi quel buco viene coperto con dei finanziamenti da parte della proprietà. È la proprietà che ha fatto dei prestiti, questa è la cosa tecnica, per chiudere queste falle: ha dato in pegno non dei beni suoi ma l’Inter. Ecco che cosa sta succedendo, però il club in sé non è pieno di debiti: è la proprietà ad averli. Non rischia il fallimento, quando si ricordano le società fallite è perché le proprietà non riuscivano più a ripagare questi debiti. Io non sono un commercialista, però spero di essere stato chiaro nella spiegazione: non c’è alcuna irregolarità nell’iscrizione dell’Inter al campionato».